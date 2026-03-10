Torre Pwc | 175 metri di vista sulle Alpi

La Torre Pwc, anche chiamata il Curvo, sarà aperta al pubblico in occasione delle giornate Fai il 21 e 22 marzo 2026. La struttura si alza per 175 metri e offre una vista panoramica sulle Alpi. Durante le due giornate, i visitatori potranno accedere all’interno dell’edificio per ammirare il panorama e conoscere più da vicino questa new entry nel panorama urbano.

La Torre Pwc, nota come il Curvo, aprirà le sue porte al pubblico durante le giornate Fai previste per il 21 e 22 marzo 2026. La visita porterà i visitatori fino al ventottesimo piano di questo grattacielo di 175 metri situato nel distretto di Citylife. L’iniziativa mira a raccogliere fondi per il Fondo italiano per l’ambiente attraverso un contributo da parte dei partecipanti. L’accesso sarà riservato agli iscritti all’associazione, con la possibilità di tesseramento direttamente sul posto, sebbene l’ingresso non sia garantito in caso di affluenza eccessiva. Le visite si svolgeranno dalle ore 10 alle 17, fissando l’ultimo accesso alle 16:30 partendo da piazza Tre Torri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torre Pwc: 175 metri di vista sulle Alpi Articoli correlati I migliori cottage da sogno con vista sulle Alpi, per un weekend in montagna a prova di fan di Heated RivalryAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Il grattacielo che "abbraccia" Milano apre al pubblico: visita mozzafiato al 28esimo piano della Torre PwcUn viaggio verticale fino al 28esimo piano: come accedere alla Torre Pwc per scoprire la cupola vetrata e la vista incredibile sulle Alpi durante le... Una raccolta di contenuti su Torre Pwc 175 metri di vista sulle Alpi Il grattacielo che abbraccia Milano apre al pubblico: visita mozzafiato al 28esimo piano della Torre PwcIn occasione delle giornate Fai (Fondo italiano per l'ambiente), 21-22 marzo 2026, la torre Pwc apre al pubblico nel distretto di Citylife. L’evento è finalizzato alla raccolta fondi per la fondazione ... milanotoday.it Sguardi dalla Torre: la Torre PwC di Milano ospita Pablo PicassoPwC Italia ospita l’opera La loge (Le balcon) di Pablo Picasso, dalla collezione permanente della Pinacoteca di Brera nei weekend del 9-10 e del 16-17 novembre 2024 Con l’iniziativa Sguardi dalla ... affaritaliani.it