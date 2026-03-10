Torna l’inno della Russia alle Paralimpiadi in Italia Voronchikhina | Chi ci vuole male si abitui

Lunedì 9 marzo, alle Paralimpiadi in Italia, la Russia ha vinto la sua prima medaglia d'oro con Varvara Voronchikhina. La nuotatrice ha conquistato il podio, facendo sventolare la bandiera russa e facendo ascoltare il suo inno. Dopo questa vittoria, Voronchikhina ha detto: “Chi ci vuole male si abitui”.

Lunedì 9 marzo la Russia ha conquistato la sua prima medaglia d'oro alle Paralimpiadi grazie al trionfo di Varvara Voronchikhina, riportando sul gradino più alto del podio bandiera e inno russi. Un momento che mancava da ben 12 anni.