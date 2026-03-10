Torna Emozione tra le Stelle l' evento di beneficenza in memoria di Luciano Bifulco
Il 18 marzo 2026, presso la Braceria Bifulco, si terrà la terza edizione di “Emozione tra le Stelle”, l’evento dedicato alla memoria di Luciano Bifulco, figura emblematica dell’imprenditoria gastronomica italiana, macellaio visionario e ristoratore che ha saputo rivoluzionare il concetto di carne. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
