Tormentava residenti e commercianti | arrestato 33enne pluripregiudicato

Un uomo di 33 anni, noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dalla polizia di Bologna e portato in custodia. L'arresto è stato effettuato in esecuzione di un ordine di carcerazione di due anni. La sua presenza aveva causato disagi tra residenti e commercianti della zona, che avevano segnalato comportamenti molesti. Il procedimento giudiziario è stato avviato a seguito delle attività investigative condotte dalle forze dell'ordine.

Un uomo di 33 anni, italiano e pluripregiudicato, è stato arrestato dalla polizia di Bologna dando esecuzione a un ordine di carcerazione di due anni. L’uomo, secondo quanto riferisce la questura, era solito tormentare i residenti e i commercianti della zona di piazza Treno e Trieste. L’ultimo dei fatti rilevati dalla polizia risale allo scorso 15 febbraio, quando delle volanti hanno raggiunto piazza Trento e Trieste dopo una segnalazione al numero di emergenza. Ai poliziotti è stato riferito che il 33enne, visibilmente ubriaco, stava creando dei problemi all’interno di un negozio. Durante il controllo da parte degli agenti, l’uomo ha avuto un atteggiamento poco collaborativo e, durante la perquisizione, è emerso che aveva con sé un coltello pieghevole. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Via Cardinal La Fontaine chiusa: "Commercianti e residenti in difficoltà" Leggi anche: Emergenza topi a Torrione, residenti e commercianti chiedono disinfestazione