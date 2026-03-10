Topi al cinema | il cervello traduce il video in tempo reale

All’University College London è stato condotto un esperimento in cui, analizzando l’attività neurale di topi di laboratorio, è stato possibile ricostruire in modo fedele un video osservato. I ricercatori hanno utilizzato tecnologie di imaging cerebrale per monitorare i processi che avvengono nel cervello degli animali durante la visione. I risultati mostrano come il cervello possa tradurre le immagini in tempo reale.

Un esperimento condotto all'University College London ha permesso di ricostruire fedelmente un video osservando l'attività neurale di topi di laboratorio. I ricercatori hanno decodificato i segnali elettrici del cervello dei roditori per visualizzare ciò che vedevano, pubblicando i risultati sulla rivista eLife il 10 marzo 2026. La tecnologia applicata in questo studio permette una risoluzione doppia rispetto ai tentativi precedenti, trasformando dati grezzi in immagini riconoscibili senza bisogno di comunicazione verbale. L'obiettivo non è la lettura del pensiero nel senso fantascientifico, ma la comprensione profonda del meccanismo occhio-cervello.