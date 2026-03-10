TonyPitony senza maschera | la foto virale rivela il vero volto del cantante misterioso

Una foto pubblicata sui social ha mostrato il volto di TonyPitony, il cantante noto per indossare una maschera ispirata a Elvis. La immagine ha rapidamente fatto il giro dei social, alimentando le discussioni tra gli utenti che cercano di scoprire l’identità dietro il personaggio misterioso. La foto è diventata virale, portando alla luce il volto del cantante senza più coperture.

La presunta identità di TonyPitony è esplosa sui social: un utente ha pubblicato una foto che starebbe svelando chi si nasconde davvero dietro la maschera di Elvis più famosa d’Italia. Chi è TonyPitony e perché tutti ne parlano. TonyPitony è, senza dubbio, uno dei fenomeni musicali e culturali più discussi degli ultimi mesi in Italia. Comparso prepotentemente sulla scena con il singolo virale Donne Ricche — un brano volutamente volgare e demenziale che ha fatto storcere il naso a molti genitori e ha conquistato milioni di giovanissimi su TikTok — il cantante ha poi raggiunto la consacrazione definitiva sul palco del Festival di Sanremo 2026.... 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

TONY PITONY MASCHERATO A SANREMO

