Tommaso Scattolari nominato presidente in Commissione Opera

Tommaso Scattolari, originario di Cattolica, è stato nominato presidente della Commissione Opera dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud. La commissione è stata creata per migliorare il rapporto tra le istituzioni e i professionisti della lirica. La nomina è stata annunciata di recente e riguarda un organismo nuovo, volto a favorire il dialogo tra i vari attori coinvolti nel settore.

Il cattolichino Tommaso Scattolari (in foto) è stato nominato presidente della nuova Commissione Opera dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, un organismo nato con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra il mondo delle istituzioni e quello dei professionisti della lirica. La nomina, avvenuta su indicazione del presidente dell’intergruppo parlamentare, segna un passaggio significativo per il settore operistico italiano, che trova così una rappresentanza diretta in un contesto di confronto politico e culturale. Autore di diversi volumi dedicati agli artisti dell’opera contemporanea e direttore del portale specializzato Opera24.it, Scattolari porta alla guida della commissione un’esperienza consolidata nel racconto e nell’analisi del mondo lirico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tommaso Scattolari nominato presidente in Commissione Opera Articoli correlati Porti, il vicesindaco Terrile nominato presidente della commissione permanente Politiche del mareLa commissione svolge un ruolo fondamentale per garantire la voce dei Comuni - e quindi dei cittadini - nelle grandi trasformazioni in tema di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tommaso Scattolari Argomenti discussi: Tommaso Scattolari nominato presidente in Commissione Opera; Cultura, istituita presso la Camera dei deputati la commissione Opera.