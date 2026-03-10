Tommaso Cerno debutta con ‘2 di picche’ Usigrai | Ennesimo autogol dei vertici Rai

Lunedì 9 marzo, Tommaso Cerno ha esordito su Rai2 con il programma quotidiano ‘2 di picche’, dedicato ad approfondimenti su temi di attualità. La trasmissione, trasmessa ogni giorno, si concentra su argomenti di cronaca e politica. L’Usigrai ha commentato il debutto, definendolo un ulteriore autogol dei vertici della Rai.

Lunedì 9 marzo Tommaso Cerno ha debuttato su Rai2 con ‘2 di picche’, striscia quotidiana in cui affronta temi di attualità. Il programma del giornalista ha registrato il 5,4% di share e 63mila spettatori. La puntata ha però scatenato le critiche da parte dell’Usigrai. “Non contento dell’enorme danno di immagine dopo la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, non pago di aver ridotto ai minimi termini l’audience di Raitre, questo vertice aziendale è riuscito a mettere nuovamente in grande difficoltà l’azienda e chi ci lavora chiamando l’ennesimo esterno”, si legge in un comunicato dell’esecutivo. “Un collaboratore pagato 1000 euro al minuto, 11mila euro a puntata che ha esordito in onda dicendo agli italiani che non devono lamentarsi dei rincari dovuti dall’attacco all’Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

