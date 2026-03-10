Tirreno 2026 | divieti sosta e rimozioni forzate a L’Aquila

Il 12 marzo, tra le 8:00 e le 14:00, la quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026 attraverserà L’Aquila. Durante questo orario saranno in vigore divieti di sosta e rimozioni forzate nelle zone interessate dal passaggio della corsa. Le restrizioni coinvolgono alcune strade del centro cittadino e sono state comunicate dalle autorità locali.

Il passaggio della 4ª tappa della Tirreno-Adriatico 2026 attraverso il territorio comunale dell’Aquila, previsto per giovedì 12 marzo dalle 8:00 alle 14:00, impone restrizioni di circolazione che impattano direttamente sulla vita quotidiana dei residenti. Per garantire la sicurezza durante il transito della carovana ciclistica sul percorso Tagliacozzo – Martinsicuro, il Comando di Polizia municipale ha emanato un’ordinanza che stabilisce divieti temporanei di sosta con rimozione forzata su specifiche arterie cittadine. Le vie interessate includono Viale Crispi nel senso verso Porta Napoli, Via XX Settembre in direzione viale Corrado IV e lo stesso Viale Corrado IV verso il casello autostradale AQ Ovest. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tirreno 2026: divieti sosta e rimozioni forzate a L’Aquila Articoli correlati A Terni arriva la Tirreno-Adriatico, divieti di sosta e strade chiuse: ordinanza e mappaIl Comune di Terni ha disposto una serie di chiusure e divieti di sosta per consentire il passaggio della 61esima Tirreno–Adriatico in programma... Rimozioni in via Campo Garibaldi: divieti temporanei apposti e ben visibiliIl lettore aveva lamentato di non aver visto indicazioni specifiche del divieto sul cartello davanti al quale aveva lasciato l’auto, sottolineando... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tirreno 2026 divieti sosta e rimozioni... Temi più discussi: Tirreno-Adriatico, il 12 marzo: divieti di sosta su alcune strade; A Terni arriva la Tirreno-Adriatico, divieti di sosta e strade chiuse: ordinanza e mappa; Arriva la Tirreno Adriatico: divieti di sosta, strade chiuse e scuole aperte; Il centro di Prato blindato per le tre manifestazioni: via le auto da piazza Europa alle Carceri. Tirreno-Adriatico, il 12 marzo: divieti di sosta su alcune stradeL'Aquila sarà interessata dal transito della carovana ciclistica nella mattinata e vedrà alcune strade interessate da divieti di sosta ... laquilablog.it Tirreno-Adriatico 2026, giovedì il passaggio della corsa all’Aquila: divieti di sosta su alcune stradeL'Aquila. In occasione del passaggio della 4ª tappa della Tirreno-Adriatico 2026, in programma giovedì 12 marzo sul percorso Tagliacozzo – Martinsicuro, il territorio ... abruzzolive.it Terremoto nel Mar Tirreno, violenta scossa di 5.9 registrata nel Golfo di Napoli - facebook.com facebook Pippo Ganna sa cosa vuole in questa stagione...e in questa Tirreno-Adriatico #EurosportCICLISMO x.com