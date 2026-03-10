A Fermo, il Fermo Forum ha ospitato l’edizione di Tipicità 2026, con circa 200 espositori e delegazioni provenienti da diverse zone. Nonostante il luogo si sia spento, le attività e le presentazioni della manifestazione proseguono e si diffondono oltre i confini della provincia, mantenendo viva l’attenzione sulla manifestazione.

Il Fermo Forum si è spento, ma le scintille di Tipicità 2026 continuano a brillare oltre i confini della provincia. Dal 6 all’8 marzo scorso, la trentaquattresima edizione ha trasformato il territorio in una vetrina internazionale dove l’Umbria bussa alla porta e le delegazioni arrivano dall’Argentina fino al Giappone. Angelo Serri, direttore dell’evento, conferma che gli obiettivi sono stati superati grazie a un modello glocal che fonde radici locali con proiezione globale. L’impatto non è solo numerico: circa duecento espositori hanno occupato lo spazio, creando un ecosistema dove cibo, vino e manifattura dialogano tra loro per vendere un’immagine complessa delle Marche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tipicità 2026: 200 espositori e delegazioni da tutto

