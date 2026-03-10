Tifosi Lazio in aiuto dei gemellati dell’Inter? Domenica Olimpico pieno per la gara al Milan

Domenica allo Stadio Olimpico ci sarà il ritorno dei tifosi della Lazio per la partita contro il Milan, con il pubblico che riempirà gli spalti. Questa presenza si aggiunge a un precedente supporto rivolto ai tifosi gemellati dell’Inter, che si è verificato di recente. La gara vedrà le due squadre affrontarsi in una sfida importante, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre sul campo.

La Lazio ritroverà i propri tifosi allo Stadio Olimpico in occasione del big match contro il Milan, ma sarà soltanto un ritorno temporaneo. Il tifo organizzato biancoceleste ha infatti annunciato che per la sfida di domenica sera gli ultras torneranno sugli spalti dopo settimane di protesta, invitando tutti i sostenitori laziali a riempire lo stadio per sostenere la squadra di Maurizio Sarri. Si tratta però di una presenza simbolica. Nella nota diffusa dal tifo organizzato viene chiarito che la decisione non rappresenta la fine della contestazione nei confronti della società. Al contrario, l’idea è quella di regalare un’ultima grande coreografia e far sentire il proprio sostegno alla squadra e all’allenatore prima di tornare a disertare le partite casalinghe fino al termine della stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

