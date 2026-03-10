Tifosi dell' Hellas a Bologna | scoppia il caso per i cori in stazione

I tifosi dell’Hellas Verona sono stati protagonisti di un episodio avvenuto alla stazione centrale di Bologna, dove si sono radunati il 8 ottobre per seguire la partita di domenica. Un video diffuso mostra il gruppo mentre intona slogan e insulti rivolti alla città. La vicenda ha suscitato reazioni politiche e discussioni pubbliche sulla condotta dei tifosi.

Polemiche e sdegno politico dopo la diffusione di un video con slogan fascisti e riferimenti alla strage del 2 agosto 1980 Il video è stato pubblicato su Portale Ultras e documenta la presenza di un folto gruppo di sostenitori scaligeri, molti dei quali vestiti di nero, scortati dalle forze dell'ordine mentre sventolano bandiere dell'Hellas sui marciapiedi dello scalo ferroviario. I tifosi intonano cori in gruppo e nella registrazione si possono udire chiaramente espressioni come «Duce, Duce» e «Sieg Heil», accompagnate da saluti romani e insulti rivolti alla cittadinanza bolognese. Particolarmente grave è apparso il riferimento alla strage del 2 agosto 1980 attraverso il coro: «Sotto l'albero di Natale, un pacco alla stazione centrale».