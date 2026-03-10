A Ibiza, sono stati trovati in mare i resti di Thomas Grumer, il manager altoatesino di 42 anni scomparso da giugno. Due giorni prima della sua scomparsa, era stato licenziato dal suo lavoro. La scoperta dei suoi resti arriva a nove mesi dalla sua assenza, che aveva generato molte domande sulla sua scomparsa.

A nove mesi dalla sua scomparsa ad Ibiza sono stati trovati in mare i resti dell'altoatesino 42enne Thomas Grumer. L'identità della salma è già stata confermata dal test del Dna, annuncia il quotidiano Alto Adige. Restano da chiarire le cause del decesso. Il 42enne bolzanino, manager nel settore della ristorazione, nell'aprile 2025 si era trasferito sull'isola spagnola per lavorare in un albergo. Nel giugno era poi scomparso. L'allarme è stato lanciato da amici e parenti, preoccupati per il lungo silenzio. Ricerche nella zona sono rimaste senza esito. Lo scorso settembre il suo motorino era stato trovato vicino al mare a Cala Llonga, metà febbraio poi il ritrovamento dei resti in fondo al mare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Thomas Grumer trovato morto in mare a Ibiza, il manager 42enne era sparito in acqua da giugno: il giallo del licenziamento 2 giorni prima

