Thomas Grumer i resti del manager italiano trovati in mare a Ibiza

I resti di un manager italiano sono stati ritrovati nelle acque di Ibiza dopo le ricerche condotte nelle ultime settimane. Le autorità hanno confermato che i resti appartengono a Thomas Grumer, un manager altoatesino. Le operazioni di ricerca si sono concluse con questa scoperta, senza ulteriori dettagli sul contesto.

Di origine altoatesina, si era trasferito in Spagna per lavoro. Era scomparso da 9 mesi, poi il macabro ritrovamento e l'esame del dna Le ricerche si sono concluse nel peggiore dei modi. Appartengono al manager altoatesino Thomas Grumer i resti trovati nelle scorse settimane in mare a Ibiza. I test del dna hanno confermato oggi che si tratta dell'italiano. Si trovava a Ibiza per lavoro, improvvisamente amici e familiari non erano più riusciti a contattarlo ed erano scattate le ricerche. Thomas Grumer aveva 42 anni ed era un manager nel settore della ristorazione. Nell'aprile 2025 si era trasferito per lavorare in un albergo di Santa Eulalia, a Ibiza. 🔗 Leggi su Today.it

