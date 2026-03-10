Thiel | l' Anticristo veste UE

A Roma, in pieno periodo quaresimale, arriva Peter Thiel, predicatore laico del "Momento straussiano" (titolo del suo breve e modesto saggio filosofico, alla base della visione politica ed etica trumpiana, scritto nei primi anni 2000, nel contesto del post-11 settembre 2001), miliardario della Silicon Valley, cofondatore di PayPal, investitore della prima ora di Facebook. Un'imprenditore che ha fatto della guerra dei dati un business globale. E' a capo di Palantir, la società che tratta big data e che prende il nome dalla "pietra veggente" de "Il Signore degli Anelli" (per la gioia, si immagina, del nostro premier Giorgia Meloni). Ha scelto la Capitale per la tappa più simbolica del suo tour apocalittico.