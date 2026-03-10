Nel mondo immaginario di Brea, un gruppo di banditi si imbatte nell'offerta di un nobile di nome Lord Roland. La storia si concentra sulle azioni di questi personaggi e sulla loro interazione nel regno. La narrazione si sviluppa attraverso eventi che coinvolgono figure di potere e personaggi marginali, senza approfondire motivazioni o cause dietro le scelte compiute. La trama si concentra sui fatti accaduti e sui personaggi coinvolti.

Nel regno fantastico di Brea, un gruppo di banditi guidati dal crudele Nistrol accetta un’offerta del nobile Lord Roland. La loro missione sarà quella di infiltrarsi nel palazzo reale e uccidere il re Ferrel: in cambio avranno la grazia e un ingente bottino. In The Last Redemption, quando Roland ordina loro di assassinare la figlia del sovrano, soltanto una bambina, tre membri della gang si rifiutano. Diana e i suoi fratelli John e Silent Jack tradiscono così i loro compagni per salvare la piccola e condurla lontano da palazzo, mentre nel frattempo Roland mette in atto il suo piano per subentrare all’assassinato monarca. I fuggiaschi potrebbero ottenere un inaspettato aiuto da Tyrion, il ” figlio bastardo” di Lord Goran, che si innamora di Diana mettendo in gioco la sua reputazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - The Last Redemption: un fantasy italiano da dimenticare – Recensione

