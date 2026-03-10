Al Palazzetto dello Sport di Borgaro Torinese si terrà il The American Wrestling Showdown nel fine settimana, attirando numerosi appassionati di wrestling. Tra gli ospiti previsti figura l’ex superstar Carlito, che parteciperà all’evento. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli incontri più attesi dell’anno, offrendo un’occasione per gli appassionati di assistere a un evento di grande richiamo.

Il weekend che porterà a Torino uno degli eventi di wrestling più attesi dell’anno si arricchisce di un altro appuntamento dedicato agli appassionati. Sabato 30 maggio 2026, al Palazzetto dello Sport di Borgaro Torinese, andrà in scena “The American Wrestling Showdown”, uno spettacolo che promette di portare sul ring alcune star della scena internazionale proprio nei giorni in cui migliaia di fan saranno in città per il grande weekend di wrestling. L’evento è organizzato da IWS – Italian Wrestling Superstars, storica realtà del wrestling italiano attiva dal 1997, in collaborazione con il portale specializzato TuttoWrestling.com. L’idea è quella di offrire ai fan che arriveranno a Torino un’ulteriore occasione per vivere da vicino l’atmosfera del wrestling dal vivo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

Carlito a Torino il 30 maggio per l'American Wrestling ShowdownUn appuntamento imperdibile per gli appassionati di wrestling irrompe nel weekend: The american wrestling showdown porta l’azione sul ring del...

Altri aggiornamenti su The American Wrestling

Discussioni sull' argomento The American Wrestling Showdown al Palazzetto dello Sport di Borgaro Torinese: attesa l'ex superstar Carlito; La star della UFC Arman Tsarukyan prende a pugni l’avversario in una scena selvaggia dopo la partita di wrestling Actual American Freestyle; American Wrestling Showdown: anche Carlito sarà a Torino sabato 30 Maggio; Arman Tsarukyan scatena una rissa al RAF 06 con Poullas.

The American Wrestling Showdown al Palazzetto dello Sport di Borgaro Torinese: attesa l'ex superstar CarlitoIl weekend che porterà a Torino uno degli eventi di wrestling più attesi dell’anno si arricchisce di un altro appuntamento dedicato agli appassionati. Sabato 30 maggio 2026, al Palazzetto dello Sport ... torinotoday.it

TORINO SEI PRONTA Il GRANDE Wrestling Americano IWS torna in citta. 30.05.2026 Segui la pagina Attiva le notifiche Presto il prossimo annuncio. . . Il conto alla rovescia è iniziato. Il 30 maggio 2026 il ring IWS torna a Torino con "The American facebook

WWE: Myles Borne difende con successo il North American Championship contro Ethan Page a NXT x.com