Tesoro criminale delle mafie in Lombardia | sequestrate oltre 3.300 proprietà e confiscate 124 aziende

Nella giornata del 10 marzo 2026, a Milano sono stati sequestrati più di 3.300 beni provenienti da attività criminali delle mafie in Lombardia. Tra questi, oltre 2.000 sono stati destinati a finalità di interesse pubblico, mentre 124 aziende sono state confiscate alle organizzazioni mafiose. L'operazione ha coinvolto diversi territori e ha portato a un importante risultato nel contrasto al patrimonio illecito.

Milano, 10 marzo 2026 – Oltre 3.300 beni confiscati, di cui più di 2mila destinati ad attività utili per la collettività, circa 1.300 ancora da destinare. Trent'anni della legge fortemente voluta da Libera. A 30 anni dalla legge 1091996, approvata dal Parlamento il 7 marzo grazie anche al milione di firme raccolte su impulso di Libera, q uesto è il bilancio lombardo dei beni confiscati alle mafie. Si tratta dei numeri più elevati tra le regioni del Nord, segno dell'ampio lavoro di forze dell'ordine e autorità giudiziarie, ma anche emblema della penetrazione della criminalità organizzata, soprattutto della 'ndrangheta, anche i n Lombardia....