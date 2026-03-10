Terremoto tra il Golfo di Napoli e Capri di magnitudo 5,9 Ingv | Evento raro profondità estremamente elevata di 414 km - VIDEO

Nella notte del 10 marzo, tra il Golfo di Napoli e Capri, è stato registrato un terremoto di magnitudo 5,9. L’evento ha avuto una profondità di 414 chilometri, considerata molto elevata, e non sono stati segnalati danni né percezioni del movimento nella zona epicentrale. L’Ingv ha confermato la rarità di un sisma di questa portata a quella profondità.

