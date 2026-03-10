Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 si è verificata alle 00:03 di martedì 10 marzo 2026 nell’area del Golfo di Napoli, tra Capri e la costa campana. L’epicentro è stato individuato in quella zona e sono stati segnalati alcuni danni e timori tra la popolazione locale. Nessuna informazione ufficiale sugli eventuali feriti o interventi di emergenza.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata alle 00:03 di martedì 10 marzo 2026 con epicentro nel Golfo di Napoli, tra Capri e la costa campana. Il sisma, secondo le prime stime, si è verificato a una profondità di circa 414 chilometri, fattore che avrebbe contribuito a ridurre gli effetti in superficie. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. Proprio nelle due località dell’isola la scossa sarebbe stata percepita in modo più evidente, soprattutto nei piani alti delle abitazioni. Secondo le prime segnalazioni, il terremoto sarebbe stato avvertito anche lungo le coste tirreniche della Calabria. La grande profondità dell’evento sismico, stimata intorno ai 414 km, ha però limitato la percezione del sisma e ridotto la possibilità di danni strutturali. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Terremoto, scossa di magnitudo 5.9 registrata nell’area del Golfo di Napoli

Articoli correlati

Italia, terremoto: registrata una scossa di magnitudo 4.3Il risveglio brusco nel cuore della mattina porta con sé un brivido che non è dovuto al freddo dell’inverno.

Leggi anche: Terremoto oggi nel Golfo di Napoli, scossa magnitudo 5.9 a grande profondità

Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a Grottolella: i video

Altri aggiornamenti su Terremoto scossa di magnitudo 5 9...

Temi più discussi: Terremoto nel Golfo di Napoli, sisma di magnitudo 5.9 ad una profondità di 414 km; Terremoto nel Golfo di Napoli, magnitudo 5.9 ma non lo sente nessuno: ecco perché; Terremoto, scossa di magnitudo 5.9 registrata nell'area del Golfo di Napoli; Terremoto tra il Golfo di Napoli e Capri, forte scossa di magnitudo 5,9 a elevata profondità.

Violento terremoto nel Golfo di Napoli, scossa nella notte: magnitudo 5.9 al largo di CapriUna forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte tra lunedì e martedì nel Golfo di Napoli. I sismografi hanno rilevato un evento di magnitudo 5.9 alle ore 00:03, con epicentro localizzato ... cronachedellacampania.it

Terremoto, scossa di magnitudo 5.9 registrata nell'area del Golfo di NapoliUna scossa di terremoto di magnitudo 5.9 si è verificata alle ore 00:03 di Martedì 10 Marzo 2026 con epicentro Golfo di Napoli e Capri (Napoli) – Campania. La profondità stimata è stata di circa 414 k ... msn.com

TERREMOTO DI MAGNITUDO 5.9 NEL GOLFO DI NAPOLI A 414 CHILOMETRI DI PROFONDITA' - La scossa rilevata tre minuti dopo la mezzanotte dall'Ingv: epicentro al largo di Capri. L'elevata profondità dell'ipocentro ha fatto in modo che non venisse avver - facebook.com facebook

Terremoto tra il Golfo di Napoli e Capri, forte scossa di magnitudo 5,9 a elevata profondità x.com