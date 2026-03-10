Terremoto nel golfo di Napoli l' Ingv | Evento abbastanza raro da ricondurre a processo geologico tipico del Tirreno meridionale

Una forte scossa di terremoto si è verificata nel golfo di Napoli poco dopo la mezzanotte, secondo quanto comunicato dall'Ingv. L'ente ha precisato che si tratta di un evento abbastanza raro, riconducibile a un processo geologico tipico del Tirreno meridionale. La scossa è stata avvertita dalla popolazione e si stanno ancora valutando eventuali danni o conseguenze.

L'Ingv ha diffuso una nota ufficiale sulla forte scossa di terremoto in mare che si è verificata poco dopo la mezzanotte (alle 00.03 per la precisione) di martedì 10 marzo nel golfo di Napoli. L'evento di magnitudo 5.9 è stato registrato a una profondità di 414 km. L'epicentro è stato rilevato a 8 km da Anacapri e a 10 da Capri. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. "Il 10 marzo 2026 alle ore 00:03 italiane è avvenuto un terremoto di magnitudo ML 5.9 al largo della costa campana. L'evento sismico è stato localizzato a una profondità estremamente elevata, circa 414 km, ben al di sotto delle comuni profondità sismogenetiche dei terremoti italiani, che avvengono prevalentemente nella crosta superiore.

