Terremoto nel golfo di Napoli cosa succede ai treni dopo le verifiche

Dopo il terremoto di magnitudo 5.9 avvenuto durante la notte nel golfo di Napoli, le autorità hanno avviato controlli sui binari delle ferrovie nella zona. Le verifiche sono state effettuate per accertare eventuali danni alle infrastrutture ferroviarie, mentre le compagnie di trasporto hanno comunicato eventuali variazioni nelle partenze e negli orari dei treni. La situazione resta sotto monitoraggio.

Controlli sui binari dopo il forte terremoto di magnitudo 5.9 della notte appena trascorsa con epicentro al largo di Capri. I ritardi nei treni sono stati dovuti proprio alle verifiche su eventuali danni, che non ci sono, lungo le linee ferroviarie. I controlli scattano infatti automaticamente quando un terremoto supera una certa soglia e verranno del tutto assorbiti nel corso della giornata.