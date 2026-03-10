Una forte scossa di terremoto ha colpito l’area flegrea in Italia, causando disagi sui mezzi di trasporto ferroviario. La perturbazione ha provocato ritardi e modifiche alle corse di numerosi treni in tutto il paese, creando problemi ai pendolari e ai viaggiatori. La circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti significativi subito dopo il sisma, con ripercussioni lungo diverse tratte nazionali.

Una mattinata difficile per migliaia di pendolari e viaggiatori: il forte terremoto che ha interessato l’area flegrea ha avuto effetti immediati sulla circolazione ferroviaria, generando rallentamenti e riprogrammazioni su numerose tratte nazionali. Il sisma, registrato con magnitudo 5.9, si è sviluppato nel Golfo di Napoli a una profondità stimata di circa 414 chilometri, facendo scattare in modo tempestivo le procedure di sicurezza previste per eventi di questo tipo. Nonostante l’ipocentro profondo abbia limitato i danni in superficie, l’impatto operativo è stato significativo: lungo l’asse tra Salerno e Napoli Centrale, in direzione nord, diversi convogli hanno accumulato minuti preziosi già nelle prime fasi dell’emergenza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terremoto Italia, scossa fortissima: treni in ritardo in tutto il paese

Articoli correlati

Terremoto, una fortissima scossa scuote il paese: popolazione terrorizzataLa scossa – fortissima – è arrivata all’alba, infrangendo la quiete e riportando una tensione palpabile in un Paese già segnato da forti tensioni...

Leggi anche: “Trema tutto”. Scossa di terremoto fortissima, magnitudo oltre 4

Tutto quello che riguarda Terremoto Italia

Temi più discussi: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4,5 a Catania e provincia, nessun danno; Terremoto di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli: la scossa poco dopo la mezzanotte; Terremoto di magnitudo 5,9 nel Lido di Maronti tra il Golfo di Napoli e Capri, la situazione; Fortissimo terremoto a Napoli, la scossa avvertita anche a Milano e Torino.

Terremoto oggi Napoli M 5.9/ Ingv ultime notizie, scossa nel Golfo: treni in ritardo ma nessun dannoIn quel di Napoli è stata registra una forte scossa di terremoto con una magnitudo di 5.9 gradi sulla scala Richter: ecco cosa è successo Una fortissima scossa di terremoto è stata localizzata in quel ... ilsussidiario.net

Raro terremoto di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli (avvertito in tutta Italia): gli scienziati spiegano cosa l’ha provocatoForte terremoto di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli nella notte del 10 marzo: una scossa profonda oltre 400 km. greenme.it

Terremoto 5.9 nel Tirreno: cos'è lo "slab" che stanotte ha fatto tremare l'Italia - facebook.com facebook

Una scossa di terremoto è stata avvertito poco fa in tutta Italia. L’epicentro sarebbe nel Tirreno meridionale. Magnitudo 6.0 circa (USGS) @ultimoranet x.com