Alle 00:03 di oggi è stato registrato un terremoto di magnitudo 5.9 al largo della costa campana. L’evento sismico è stato avvertito solo a Roma e nelle zone a nord della regione, mentre le aree vicine sono rimaste in gran parte indifferenti. Non sono stati segnalati danni o feriti, e le autorità hanno avviato le verifiche nelle zone interessate.

NAPOLI, 10 MARZO 2026 – Un terremoto di magnitudo ML 5.9 è stato registrato alle ore 00:03 al largo della costa campana. L’evento sismico è stato rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Secondo i dati diffusi dall’istituto, il sisma è stato localizzato a una profondità di circa 414 chilometri, molto al di sotto delle comuni profondità sismogenetiche dei terremoti che interessano il territorio italiano, generalmente localizzati nella crosta terrestre superiore. Proprio l’elevata profondità dell’evento spiega perché il terremoto sia stato avvertito in maniera limitata in Campania, mentre alcune segnalazioni sono arrivate anche da altre regioni. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Terremoto di magnitudo 5.9 al largo della costa campana, ma avvertito solo da Roma in sù

Terremoto di magnitudo 5.1 a Reggio Calabria, epicentro a 20 km al largo della costa e a 65 km di profondità, avvertito anche a MessinaIl sisma è stato percepito chiaramente anche a Messina e in numerose altre zone della Sicilia e della Calabria.

