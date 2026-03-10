Terre d’Oltrepò adesioni per la vendemmia 2026 sotto le attese L’allarme di Regione Lombardia

A Broni, in provincia di Pavia, si sono aperte le adesioni per la vendemmia del 2026, ma finora le richieste di conferimento delle uve sono inferiori alle previsioni. La Regione Lombardia ha espresso un allarme riguardo a questa situazione, evidenziando come le manifestazioni di interesse siano al di sotto delle aspettative rispetto al progetto di Collis Veneto Wine Group.

Broni (Pavia), 10 marzo – Le manifestazioni di interesse per il conferimento delle uve della prossima vendemmia al progetto industriale presentato da Collis Veneto Wine Group risultano al momento inferiori alle aspettative. Nei prossimi giorni si attenderanno eventuali ulteriori adesioni, dopodiché spetterà ai commissari liquidatori assumere le decisioni conseguenti sulla vicenda della cooperativa Terre d'Oltrepò. Il raccolto e la pigiatura delle uve in un'azienda, nella passata annata Alcuni soci hanno "promesso" il raccolto al gruppo veneto in espansione L'assessore. "Abbiamo lavorato insieme a Confcooperative e a tutte le organizzazioni di rappresentanza agricola, per accompagnare una fase delicata per il territorio – dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Beduschi –.