Terra dei Fuochi serviranno 200 milioni per bonificare la Campania dai rifiuti dopo la multa europea

Il Consiglio d'Europa ha approvato un piano di bonifica per la Terra dei Fuochi, destinando 200 milioni di euro per il biennio 2026-2027. La somma servirà a intervenire sulla regione colpita dall'inquinamento da rifiuti, in seguito a una multa europea. Il finanziamento mira a ripulire le aree interessate e a contrastare il degrado ambientale.

Approvato dal Consiglio d'Europa il piano per la bonifica della Terra dei Fuochi: 200 milioni per il biennio 2026-27. L'ok dopo la multa della Corte Europea dei Diritti Umani all'Italia nel 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

