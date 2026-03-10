Terni Alessandra Salinetti | Riqualificazione prossima di sedici nuovi alloggi nella zona di San Lucio La ripartizione

A Terni, Alessandra Salinetti ha annunciato che a breve saranno riqualificati sedici nuovi alloggi nella zona di San Lucio. Il progetto, chiamato “Rigenerare San Valentino”, è stato ideato da Ater e coinvolge anche il Comune di Terni, la Regione Umbria e il Politecnico di Milano. La fase attuale del progetto prevede interventi di miglioramento e ristrutturazione nell’area interessata.

L’assessore con delega all’edilizia residenziale pubblica: “Entro la fine del prossimo mese i lavori dovrebbero essere portati a termine” Una riqualificazione ampia quanto significativa per il quartiere di San Lucio. Il progetto ‘Rigenerare San Valentino’ – curato da Ater e realizzato in collaborazione con il Comune di Terni, la Regione Umbria ed il Politecnico di Milano – è in piena fase evolutiva. Due nuovi edifici stanno sorgendo con una dotazione di 33 alloggi che saranno messi a disposizione. Un progetto che rientra in un’opera più ampia di rigenerazione architettonica, urbana, sociale e ambientale del quartiere. Anche il Comune di Terni ha portato avanti un’opera di rigenerazione edilizia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

