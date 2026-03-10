Nella provincia di Terni, i carabinieri hanno eseguito controlli che hanno portato all’arresto di una persona e alla denuncia di sette altri soggetti per reati legati a droga e guida pericolosa. Durante le operazioni sono stati controllati diversi veicoli, rivelando situazioni di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol. I controlli hanno evidenziato un quadro di comportamenti rischiosi sulla strada.

Un bilancio pesante emerge dai controlli dei carabinieri nella provincia di Terni, dove la strada si trasforma in una trappola guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Tra il 4 e il 9 marzo 2026, le pattuglie hanno arrestato una giovane donna ucraina e denunciato sette persone per reati che vanno dalla detenzione di droga al rifiuto dei test tossicologici. La realtà delle strade locali mostra un quadro preoccupante: auto sequestrate, patenti ritirate e conflitti fisici risoltisi con lesioni gravi. Il comando provinciale ha documentato una serie di episodi che non sembrano isolati ma indicano un pattern di comportamenti a rischio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni: 1 arresto e 7 denunce per droga e guida pericolosa

