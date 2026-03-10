Termoli | mafia ieri e oggi un incontro che cambia tutto

Il 21 marzo alle 17:00 a Termoli si terrà un incontro dedicato alla memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata. L’evento si svolgerà in città e coinvolgerà persone interessate a ricordare le persone colpite da episodi di violenza e illegalità legati alla mafia. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono confrontarsi su questa tematica.

Il 21 marzo, alle ore 17:00, Termoli ospiterà un appuntamento cruciale dedicato alla memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata. L'evento si svolgerà all'interno della Casa Museo Stephanus, situata nella suggestiva cornice di Piazza Duomo. Questa giornata rappresenta non solo un momento di commemorazione, ma anche un'analisi profonda su come il fenomeno mafioso si sia radicato e operi ancora oggi nel territorio molisano. L'incontro pubblico sarà introdotto e moderato dagli avvocati Simone Coscia ed Ernestina Piscopo, entrambi attivi nel Foro di Larino. La serata vedrà la presenza di due voci autorevoli che porteranno uno sguardo nazionale sul problema. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Termoli: mafia ieri e oggi, un incontro che cambia tutto