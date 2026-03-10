Termoli | il Pd lancia il tour referendario nel Basso Molise

A Termoli, il Partito Democratico organizza il primo incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia nel Basso Molise. L’evento si svolge in una location cittadina e coinvolge rappresentanti del partito che presentano le proposte legate alla consultazione referendaria. La manifestazione mira a informare i cittadini sulle questioni in discussione e si inserisce nel calendario delle iniziative del partito nella regione.

Termoli accoglie il primo appuntamento pubblico del Partito Democratico sul referendum per la giustizia. La riunione, svoltasi martedì 10 marzo 2026 alle ore 10:20, ha registrato una partecipazione attiva da parte dei cittadini del Basso Molise. L’iniziativa nasce dalla Federazione del PD locale, in collaborazione con il circolo di Termoli e la Conferenza Donne Democratiche della regione. L’obiettivo è chiarire i contenuti della riforma giudiziaria proposta e valutarne l’impatto sulle istituzioni nazionali. I partecipanti hanno discusso degli effetti che le modifiche al sistema delle garanzie democratiche potrebbero avere sull’equilibrio dei poteri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

