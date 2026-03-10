teo mione presenta pigs un pugno di rock di protesta made in manfredonia

Teo Mione ha pubblicato il brano “Pigs”, un pezzo di rock di protesta proveniente da Manfredonia. Il testo esprime un messaggio diretto e senza mezzi termini, riflettendo le tematiche di denuncia e disagio attuali. La canzone rappresenta un'espressione musicale della scena locale, con influenze che richiamano il carattere forte e deciso del genere.

Manfredonia – Dal cuore del Gargano arriva un grido forte e diretto contro le ingiustizie del nostro tempo. Si intitola “Pigs” il nuovo brano rock di Teo Mione, musicista, autore e frontman sipontino che ha curato testi, musiche e arrangiamenti del pezzo. Il videoclip, della durata di 6 minuti e 11 secondi, è un viaggio visivo crudo e cinematografico: scene di guerra per il petrolio, avidità simboleggiata da “maiali” in bunker lussuosi, degrado ambientale, disuguaglianze sociali e, infine, un risveglio collettivo di rabbia e speranza. Un’opera di denuncia che mescola hard rock impegnato, elementi dark e un’energia da protesta vera, lontana dalle mode passeggere. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

