Tentati furti ad Aiello del Sabato | notte di paura in diverse zone
Nella notte di martedì 10 marzo 2026, ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino, sono stati segnalati tentativi di furto in almeno tre zone diverse, tra cui Selve Vecchie e Contrada Fornace. Diverse aree del territorio sono state colpite da episodi di tentata effrazione, creando paura tra i residenti. La situazione ha provocato un clima di tensione nel comune.
I residenti hanno prontamente allertato i Carabinieri, ai quali sono state fornite le prime segnalazioni. Le forze dell'ordine sarebbero già al corrente degli episodi. I tentati furti si sarebbero verificati in rapida successione nella stessa serata, lasciando ipotizzare un'azione coordinata o comunque la presenza di soggetti che si spostavano da un'area all'altra. Non si hanno al momento notizie di furti portati a termine né di feriti. Verificare il funzionamento di eventuali sistemi di allarme e telecamere.
