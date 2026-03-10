Tentano di sorpassare un bus della Tua e un' auto li tampona | coniugi feriti

Due auto e un autobus di linea della Tua sono stati coinvolti in un incidente stradale lungo via Per Treglio, la strada provinciale tra Lanciano e l’autostrada A14. Secondo quanto riferito, i veicoli si sono scontrati mentre alcuni tentavano di sorpassare il bus, causando ferite ai coniugi a bordo delle auto. L’incidente ha provocato code lungo la strada.

Incidente stradale a Treglio, sulla strada provinciale che conduce al casello dell'A14: coinvolte due auto e un bus di linea della Tua, moglie e marito trasportati in ospedale Un incidente stradale, che ha coinvolto due auto e un autobus di linea della Tua, ha generato file chilometriche lungo via Per Treglio, la strada provinciale che collega Lanciano al casello dell'autostrada A14. Il sinistro stradale si è verificato pochi minuti dopo le 17 di ieri, 9 marzo, all'altezza di un distributore di carburante in località Pagliaroni, nel territorio di Treglio. Secondo quanto ricostruito dall'autoradio del Norm della compagnia di Ortona, intervenuta sul posto, una Fiat Punto, nel tentativo di sorpassare l'autobus in fermata, sarebbe stata tamponata da una Volkswagen Golf, guidata da un 26 enne di Lanciano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

