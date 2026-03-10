Tenta di rapire un bambino vicino alla scuola elementare | è caccia all' uomo

Questa mattina, in Piazza della Repubblica a Eboli, un uomo di nazionalità straniera avrebbe tentato di rapire un bambino di due anni mentre era con la nonna che lo stava portando a scuola. La vicenda ha generato momenti di paura tra i presenti, e attualmente è in corso una caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine. La scena si è svolta nei pressi di una scuola elementare.

Momenti di paura, questa mattina, in Piazza della Repubblica ad Eboli. Il piccolo era in compagnia della nonna. Indagano i carabinieri Momenti di paura, questa mattina, in Piazza della Repubblica ad Eboli, dove – secondo una prima ricostruzione – un uomo (sembra di nazionalità straniera) avrebbe tentato di rapire un bambino di due anni mentre era in compagnia della nonna che lo stava accompagnando alla vicina scuola elementare. Il piccolo, a causa dello strattonamento, è caduto sul marciapiede senza riportare ferite. A soccorrere la nonna e il bambino alcuni passanti, mentre l’uomo si è dato alla fuga lungo le strade limitrofe. Allertati i carabinieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

