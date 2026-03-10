Tenta di rapire un bambino dal seggiolino dell’auto | arrestato nel parcheggio di un supermercato a Latina

Un uomo è stato arrestato nel pomeriggio di ieri a Latina dopo aver tentato di rapire un bambino dal seggiolino dell’auto nel parcheggio di un supermercato. La scena si è svolta mentre il bambino era con la madre, e l’individuo ha cercato di portarlo via senza successo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno eseguito l’arresto.

Il tentativo di rapimento davanti al supermercato. Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Latina, dove un uomo ha tentato di portare via un bambino seduto sul seggiolino dell'auto mentre si trovava insieme alla madre nel parcheggio di un supermercato. L'uomo, un 34enne di origine irachena, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentato sequestro di persona e porto di oggetti atti ad offendere. Secondo la ricostruzione degli agenti della squadra volante, il sospettato si aggirava da tempo tra le auto in sosta con atteggiamento sospetto. La sua presenza era stata notata da un cittadino che aveva deciso di segnalare la situazione alla sala operativa della Questura di Latina.