Tennistavolo i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

La International Table Tennis Federation ha stabilito i criteri di qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Le regole riguardano le modalità di accesso alle gare, i punti necessari e le tappe da seguire per le nazionali e gli atleti che vogliono partecipare. La decisione riguarda tutte le competizioni di qualificazione e le modalità di selezione degli atleti per il torneo olimpico.

I criteri di qualificazione della International Table Tennis Federation (ITTF) per Los Angeles 2028 sono stati approvati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO): la quota totale per il tennistavolo rimane di 172 posti (86 uomini e 86 donne), che include sei quote per il Paese ospitante e due posti universali. Ogni Comitato Olimpico Nazionale (NOC) ha una quota massima di tre posti per gli uomini ed altrettanti per le donne: ogni Paese potrà schierare al massimo due atleti nei singolari (maschile e femminile), una coppia nei doppi (misto, maschile e femminile), ed una squadra mista di 6 atleti (3 per genere). Per il torneo a squadre miste... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennistavolo, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 Articoli correlati Badminton, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Le qualificazioni dureranno fino al 30 aprile 2028, con le graduatorie del 2 maggio 2028 che verranno utilizzate per determinare l’elenco iniziale... Volley, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Il Comitato Olimpico Internazionale ha definito i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 per alcuni sport, delineando dunque il... Tutti gli aggiornamenti su Tennistavolo i criteri di... Discussioni sull' argomento Tennis, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028; Golf, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028; Ginnastica artistica, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: si parte già ai Mondiali 2026!; Triathlon, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Tennis, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Andiamo a scoprire quel che accadrà in termini di qualificazione olimpica per quanto riguarda il tennis a Los Angeles 2028. Stavolta ci sarà un centrale ... oasport.it OMEGA, 007 E OLIMPIADI C’è un altro punto di contatto tra James Bond e le Olimpiadi, ovvero la storica partnership con Omega. Tutto iniziò nel 1932, quando un orologiaio svizzero partì dal Canton Berna alla volta di Los Angeles con una valigetta: al suo int - facebook.com facebook Ginnastica artistica, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: si parte già ai Mondiali 2026! - x.com