Teheran è stata scossa da diverse esplosioni che hanno interessato un deposito petrolifero nell’est della città, causando incendi e alzando una densa coltre di fumo nel cielo. In risposta, l’Iran ha condotto raid sugli Emirati Arabi Uniti. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni tra i due Paesi senza che siano stati ancora forniti dettagli sulle cause o sui responsabili.

Una serie di esplosioni ha sconvolto Teheran, colpendo un deposito petrolifero nell’area orientale della capitale iraniana e innalzando una coltre di fumo denso nel cielo. Parallelamente, le forze iraniane hanno lanciato nuovi raid missilistici contro obiettivi negli Emirati Arabi Uniti, attivando le sirene di allarme a Dubai, Bahrein e Kuwait. L’operazione militare denominata True Promise 4 segna un’escalation significativa del conflitto in corso, con attacchi che hanno raggiunto il consolato degli Emirati situati nel Kurdistan iracheno. Mentre gli Stati Uniti e Israele conducono raid congiunti sulla capitale persiana, la risposta iraniana si è concentrata sul Golfo Persico, colpendo infrastrutture critiche nella regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teheran in fiamme: l’Iran risponde con raid sugli Emirati

