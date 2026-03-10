Oggi, martedì 10 marzo 2026 alle 13:00, parte un nuovo appuntamento settimanale di Tech IT Easy. Andrea Ferrario condurrà una serie di incontri dedicati a semplificare i termini tecnici e rendere la tecnologia più comprensibile per il pubblico generale. L’obiettivo è aiutare chiunque a capire meglio i concetti senza usare linguaggi complicati o troppo specialistici.

Oggi, martedì 10 marzo 2026 alle ore 13:00, prende il via un nuovo appuntamento settimanale pensato per smontare i tecnicismi e rendere la tecnologia accessibile a tutti. Si tratta di Tech IT Easy, un progetto editoriale firmato da 3Labs Media Company e guidato dal Direttore di Tom’s Hardware, Andrea Ferrario, noto anche come Ferry. Il podcast è disponibile in esclusiva su Spotify e si propone di analizzare l’impatto reale dell’innovazione sulla vita quotidiana, sull’economia e sull’intrattenimento, evitando le semplificazioni mediatiche. La missione di questo nuovo formato è quella di democratizzare la comprensione tecnologica, portando una narrazione schietta che non si limita ai successi ma esplora anche i fallimenti clamorosi del settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tech IT Easy: Andrea Ferrario smonta i tecnicismi

