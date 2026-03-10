Tech 2030 presenta una nuova roadmap che definisce i piani di collaborazione tra Europa e Stati Uniti nel settore tecnologico. L’obiettivo è rafforzare la cooperazione in ambiti come sicurezza, innovazione e sviluppo economico, coinvolgendo istituzioni e aziende di entrambi i continenti. La strategia punta a migliorare le relazioni e a promuovere progetti condivisi nel campo della tecnologia.

La cooperazione tecnologica tra Europa e Stati Uniti rappresenta oggi uno snodo decisivo per la sicurezza, la competitività economica e la governance globale dell’innovazione. È questo il filo conduttore dell’evento “Eu-Us Tech Agenda 2030”, ospitato alla Sala del Refettorio della Biblioteca della Camera dei deputati “Nilde Iotti”, a Roma. L’incontro, organizzato da Formiche, ha riunito rappresentanti istituzionali, industria tecnologica e centri di ricerca per discutere le prospettive della collaborazione transatlantica alla luce del report del Center for European Policy Analysis (Cepa) “Tech 2030 – A Roadmap for Europe-US Tech... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tech 2030, ecco la roadmap per la cooperazione tra Europa e Stati Uniti

Articoli correlati

Intelligenza artificiale: perché la cooperazione tra Emirati Arabi Uniti ed Europa è decisiva per un’IA etica e competitivaL’intelligenza artificiale non è più soltanto un fattore di innovazione tecnologica o di crescita economica.

diMartedì, la tensione tra Europa e Stati Uniti al centro del talkGiovanni Floris, impegnato a Otto e Mezzo in sostituzione di Lilli Gruber, torna questa sera, martedì 20 gennaio, con un nuovo appuntamento di...

Tutto quello che riguarda Stati Uniti

Temi più discussi: Lo 'smart ring' di Oura che piace al governo di Trump; Due sessioni: ecco gli obiettivi 2026-2030 della Cina; Il Paese dove si vive meglio? Ecco la nostra classifica per il 2026 (al 15esimo posto c’è sempre l’Italia).

Tech 2030, chi c’era alla Camera con Mulè, Valentini, Terzi, Lucaselli e Baldoni. Tutte le fotoLa cooperazione tecnologica tra Europa e Stati Uniti rappresenta oggi uno snodo strategico per la competitività economica, la sicurezza e la capacità dei sistemi democratici di preservare un ruolo cen ... formiche.net

AI chip, gli Stati Uniti vogliono cambiare regole per l'export: ecco comeGli Stati Uniti sono al lavoro su nuove regole per l’esportazione degli AI chip, cioè semiconduttori progettati specificamente per essere utilizzati nella gestione di sistemi di intelligenza artific ... tg24.sky.it

Report. . Per Robert Kennedy Jr., Segretario del Dipartimento della Salute degli Stati Uniti, l’obiettivo è quello di far indossare un Oura Ring a tutti gli americani entro quattro anni, allineandosi alle sue precedenti dichiarazioni sui dispositivi indossabili. Si tratta - facebook.com facebook

Il 28 febbraio Israele e Stati Uniti hanno attaccato congiuntamente l’Iran. Il primo giorno di bombardamenti, gli USA colpiscono la scuola elementare femminile Shajareh Tayyebeh a Minab. Dopo 40 minuti dal primo missile Tomahawk USA sulla scuola, arriva i x.com