Venerdì 13 marzo alle 21, il Teatro Silvio Pellico di Trecate ospiterà uno spettacolo musicale dedicato agli Abba e alla musica degli anni '70. Il gruppo Abba Club si esibirà sul palco offrendo un tributo dal vivo a uno dei gruppi più iconici di quel decennio. L’evento si rivolge agli appassionati di musica e di quegli anni.

Venerdì 13 marzo, alle 21, a Trecate va in scena lo show musicale del gruppo Abba Club che porterà sul palco del Teatro Silvio Pellico un grande spettacolo dal sapore anni '70. Con le canzoni più famose, la band propone uno spettacolo di estrema professionalità e ricerca sonora, mescolando arrangiamenti originali con rielaborazioni tratte dal musical "Mamma mia!" rimanendo sempre nella filosofia stilistica e fedeli alle caratteristiche dei quattro svedesi. La durata dello show è di circa 2 ore. La band è composta da 6 musicisti: Elisa Mariani, voce; Annalisa Cantando, voce; Massimo Numa, chitarra e cori; Roberto Acciuffi, tastiera e cori; Luca Mandelli, batteria; Jacopo Giuliano, basse. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Bachanale, lo spettacolo musicale dedicato alla musica ed al mondo di Bach

Una selezione di notizie su Teatro a Trecate lo spettacolo dedicato...

Discussioni sull' argomento Teatro: a Trecate lo spettacolo dedicato agli Abba e alla musica degli anni '70; Trecate: al Pellico torna Sipario Aperto con lo spettacolo musicale Le regine e i cantautori; A Trecate torna Pompieropoli.

Al Donizetti fino al 15 marzo lo spettacolo di Stivalaccio Teatro, che rivitalizza la Commedia dell’Arte per mostrare il quotidiano e la forza dei sentimenti - facebook.com facebook

Rivolgo la mia sincera e affettuosa solidarietà ad Andrée Ruth Shammah, direttrice del Teatro Parenti di Milano. Come lei stessa ha dichiarato, il teatro è luogo di confronto tanto che il Teatro Parenti, negli anni, ha ospitato partiti e figure politiche di ogni colore. x.com