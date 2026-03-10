Teatro | a Momo arriva Brivido giallo

Prosegue la rassegna teatrale 2026 "Momo: il Teatro visto da vicino", organizzata dall'associazione L'Arcano. Il terzo appuntamento in cartellone è in programma sabato 14 marzo, alle ore 21: l'Aps "Teatro C'era l'Acca" di Bellinzago porta in scena "Brivido giallo". Biglietti: intero 10 euro; ridotto 6 euro. Per informazioni e prenotazioni: 371.1709759 (WhatsApp). "Brivido Giallo" è una brillante commedia gialla ambientata in un'affascinante dimora della campagna inglese, dove i novelli sposi Roger e Maggie trascorrono la luna di miele. Intorno a loro si muove un variegato gruppo di personaggi: il generale Kent, l'enigmatico dottor McRight, la cameriera Lois e la misteriosa moglie del generale, improvvisamente scomparsa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Teatro: a Momo va in scena "Trenta secondi d'amore"Prosegue la rassegna teatrale di Momo, organizzata da Aps L'Arcano, con il secondo appuntamento in cartellone.

Leggi anche: Giallo comico e interazione: al Teatro Bertoni arriva "Scena con delitto"