teatri di siena sul palco contro le mafie

A Siena, i Teatri organizzano due spettacoli questa settimana per sensibilizzare sul tema delle mafie. Le rappresentazioni sono rivolte al pubblico generale e prevedono anche due repliche speciali rivolte agli studenti degli istituti scolastici della città. L’evento si inserisce in un’iniziativa volta a coinvolgere diverse fasce di età nella riflessione sull’argomento.

I Teatri di Siena rendono omaggio alla lotta contro le mafie. Il cartellone, che questa settimana propone due spettacoli, incontra anche le scuole, con due repliche straordinarie dedicate agli studenti degli istituti senesi. Domani (mercoledì 11) alle 21 ai Rinnovati il cartellone ‘Extra Sipario’ prevede ‘ La Madrina ’, nuova produzione di Motus con il sostegno della Regione. Da venerdì 13 a domenica 15, sempre sul palco dei Rinnovati, sarà la volta di ‘ Minchia Signor Tenente ’, spettacolo di e con Antonio Grosso che si colloca all’interno del cartellone ‘Sipario Rosso’, con due repliche straordinarie nella mattina di lunedì 16 dedicate agli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

