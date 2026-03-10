TCBO Claudio Marino Moretti nuovo maestro del Coro del Teatro Comunale di Bologna dal 1° luglio 2026

Il Teatro Comunale di Bologna ha comunicato ufficialmente la nomina di Claudio Marino Moretti come nuovo maestro del Coro, con inizio previsto dal 1° luglio 2026. La scelta è stata annunciata recentemente dal teatro, che ha deciso di affidare questa posizione a Moretti, noto professionista nel settore. La nomina entrerà in vigore tra circa due anni, lasciando spazio ai preparativi necessari.

Il Teatro Comunale di Bologna ha annunciato la nomina di Claudio Marino Moretti come nuovo maestro del Coro del TCBO. Il suo incarico prenderà ufficialmente il via il 1° luglio 2026, segnando l'inizio di una nuova fase per una delle formazioni artistiche più prestigiose del teatro bolognese. Moretti succederà a Gea Garatti Ansini, recentemente nominata maestro del Coro del Teatro Regio di Torino. In attesa del suo insediamento, la guida del Coro del Teatro Comunale di Bologna sarà affidata temporaneamente a Giovanni Farina, che accompagnerà l'ensemble nei prossimi mesi fino all'avvio del nuovo incarico.