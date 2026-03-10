Due persone sono state poste agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza di Napoli su ordine del tribunale. Gli accertamenti, condotti con il supporto dell'Ufficio di Procura, hanno riguardato un caso di tassi di interesse che arrivano fino al 480 per cento. Le indagini hanno portato all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, eseguita nelle ultime ore.

Tempo di lettura: 2 minuti I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, coordinati da questo Ufficio di Procura, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. dal predetto Tribunale, nei confronti di due soggetti di nazionalità italiana, gravemente indiziati – sebbene la fase embrionale delle indagini preliminari – dei reati di usura, estorsione e intermediazione finanziaria abusiva. In particolare, il provvedimento è stato emesso al termine di un’articolata attività investigativa, condotta dai finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore, tra il maggio e il dicembre del 2025, originata dalla denuncia di un soggetto in difficoltà perché vessato dagli usurai. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tassi di interesse fino al 480%: domiciliari per due persone

