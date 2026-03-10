Taranto incidente sul lavoro | due feriti Caduti da un' impalcatura

A Taranto, due persone sono rimaste ferite dopo essere cadute da un'impalcatura durante un intervento di lavoro. L'incidente si è verificato in un sito industriale della città e sul posto sono intervenuti i soccorritori. Le due vittime sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

