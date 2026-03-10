Taranto | bilancio FdI accusa tagli a strade e verde

Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Taranto ha criticato il bilancio di previsione del Comune, evidenziando tagli alle spese per le strade e il verde pubblico. La sua dichiarazione si concentra sulle riduzioni di fondi destinate a queste aree, senza entrare nel merito di eventuali cause o motivazioni. La polemica riguarda specificamente le risorse allocate per la manutenzione e l’urbanistica.

Il capogruppo di Fratelli d'Italia a Taranto, Giampaolo Vietri, ha lanciato una dura critica contro il bilancio di previsione del comune. La posizione è chiara: il documento non rappresenta una visione di sviluppo per la città, ma un tentativo affannoso di chiudere i conti a spese dei servizi essenziali. Nel contesto della Puglia che vive una fase di trasformazione profonda, questa decisione amministrativa appare come un passo indietro. Il rischio concreto è un peggioramento della qualità della vita per i cittadini tarantini, con effetti diretti sulla manutenzione delle strade e sulla cura del verde pubblico. Si tratta di scelte politiche che impattano direttamente sui lavoratori dei servizi esternalizzati e sull'assetto urbano.