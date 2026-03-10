Taranto accusa | madre e sorella minacciate di morte per avere soldi arrestato 65enne Carabinieri

A Taranto, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 65 anni con l’accusa di aver minacciato di morte la madre e la sorella. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri e si riferisce a presunti reati di estorsione e maltrattamenti familiari. Le forze dell’ordine hanno agito prontamente dopo le segnalazioni di minacce e violenze all’interno della famiglia.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel pomeriggio di ieri, 9 marzo 2026, a Taranto i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza un 65enne del posto per i presunti reati di estorsione e maltrattamenti contro familiari e conviventi. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, l'uomo si sarebbe presentato nelle prime ore del pomeriggio presso l'abitazione della sorella, dove vive anche l'anziana madre, pretendendo di entrare. Di fronte al rifiuto delle due donne, il 65enne avrebbe iniziato a colpire con calci e pugni la porta d'ingresso fino a riuscire ad accedere all'interno dell'abitazione.