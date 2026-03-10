Tappa umbra per la Tirreno-Adriatico | chiuse rampe e svincoli su E45 e Raccordo

Domani l’Umbria ospiterà una tappa della Tirreno-Adriatico, con restrizioni temporanee al traffico sulla E45 e sul Raccordo, gestiti da Anas. Le ordinanze delle Prefetture di Perugia e Terni prevedono la chiusura di rampe e svincoli lungo queste strade per consentire il passaggio della corsa ciclistica. La viabilità sarà interessata dalle limitazioni durante la giornata.

Dalla E45 al raccordo Perugia-Bettolle, tutte le chiusure previste per il passaggio della corsa. A Marsciano il percorso toccherà il centro abitato Inoltre, sulla SS71 “Umbro Casentinese Romagnola” sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Castiglione del Lago (confine regionale) e la rotatoria di innesto con via Romea. Nella fascia oraria compresa tra le 11:00 e le 14:00 circa, per il tempo strettamente necessario al passaggio della gara, saranno temporaneamente chiuse alcune rampe di svincolo lungo la SS3bis “Tiberina” (E45): · svincolo di TodiOrvieto: chiusura delle rampe di uscita in entrambe le direzioni. Inoltre, la SS448 “di Baschi” sarà chiusa in direzione innesto E45 per il traffico proveniente da Orvieto; · svincolo di Massa Martana: chiusura delle rampe di uscita in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

