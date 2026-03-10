Swappie, azienda specializzata nel settore dei dispositivi ricondizionati di alta qualità, ha annunciato l’aggiunta di AirPods al proprio catalogo. La novità si unisce alle categorie di iPhone e iPad già disponibili, offrendo ai clienti una gamma più ampia di prodotti ricondizionati. La società continua così a espandere la sua offerta nel settore della tecnologia usata.

Swappie, azienda leader nel settore del ricondizionato di alta qualità, amplia il proprio portfolio introducendo gli AirPods ricondizionati, la terza categoria che va ad aggiungersi ad iPhone e iPad. Per celebrare il lancio, l’azienda ha creato un’esperienza ASMR immersiva pensata per mettere in risalto la precisione e la premiumness del suono e dimostrare concretamente l’affidabilità dei nuovi dispositivi. Come per tutti i prodotti Swappie, anche gli AirPods vengono sottoposti a un processo di verifica rigoroso che unisce controlli tecnici approfonditi per garantire standard elevati in termini di prestazioni e igiene. L’obiettivo è garantire un’esperienza d’ascolto affidabile e di qualità, all’altezza delle aspettative dei consumatori più esigenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Swappie espande la gamma dei ricondizionati: arrivano gli AirPods

