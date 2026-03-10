Svolta per i lavoratori dello Stadio del Nuoto | saranno temporaneamente spostati in altri impianti

I lavoratori dello Stadio del Nuoto, impiegati nei servizi di pulizia, saranno temporaneamente trasferiti in altri impianti all’interno delle strutture ex Agis gestite dalla Provincia. La decisione coinvolge tutto il personale operante in quell’area e si applica a chi lavora nei servizi di pulizia dell’impianto. La modifica riguarda esclusivamente la temporaneità del trasferimento, senza altre specifiche sui tempi o sugli obiettivi.

Svolta per i lavoratori dello Stadio del Nuoto. Il personale impiegato nei servizi di pulizia all'impianto sarà riallocato temporaneamente presso gli altri cantieri attivi nell'ambito del complesso delle strutture ex Agis gestite dalla Provincia. Lo ha annunciato il presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, intervenuto alla riunione del Tavolo Tecnico Permanente istituito nelle scorse settimane per monitorare la situazione occupazionale e individuare soluzioni condivise nel pieno rispetto del quadro normativo e contrattuale vigente. “Lo avevamo detto da subito che avremmo trovato una soluzione - ha dichiarato il presidente... 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Stadio del Nuoto di Caserta, svolta per i lavoratori: saranno impiegati nelle altre strutture ex AgisTempo di lettura: 2 minutiI lavoratori dello Stadio del Nuoto, impiegati nei servizi di pulizia, saranno riallocati temporaneamente presso gli altri...

Stadio del Nuoto, lavoratori in presidio davanti alla Provincia | FOTOProsegue senza sosta la mobilitazione dei lavoratori impegnati nei servizi di pulizia dello Stadio del Nuoto, che anche ieri hanno mantenuto un...

Contenuti utili per approfondire Svolta per i lavoratori dello Stadio...

Stadio del Nuoto, lavori al palo: società in affanno e 'dubbi' sul futuro gestionaleDopo il protocollo tra Provincia e Federazione non c’è ancora un progetto esecutivo. Atleti costretti a migrare fuori città, concessioni in scadenza a giugno e timori per l’aggravarsi dei danni strutt ... casertanews.it

Stadio Nuoto chiuso a Caserta,bimbi autistici regrediscono,Provincia faccia lavoriCon lo Stadio del Nuoto di Caserta chiuso da quasi un anno per mancanza del certificato antincendio, e mentre i necessari lavori di adeguamento non sono neanche stati programmati dalla Provincia - ... ansa.it